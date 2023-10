Anstieg der Wildunfälle im Herbst in Österreich

Mit dem Herbst steigen in Österreich auch wieder die Wildwechselunfälle an. Im Vorjahr gab es 301 Wildunfälle mit Personenschaden, 334 Menschen wurden dabei verletzt, einer verunglückte tödlich. Damit stieg die Zahl der Verletzten im Vergleich mit dem Jahr 2021 leicht an, berichtete der ÖAMTC unter Berufung auf die Statistik Austria.

Erhöhtes Risiko besteht außerdem auf Landstraßen, besonders an Wald- und Feldübergängen."Daher sollte man im Bereich von Wildwechsel-Warnschildern sehr aufmerksam und vorausschauend sowie bremsbereit fahren und den Abstand zum Vorderfahrzeug entsprechend vergrößern", riet der Experte. Entscheidend ist nicht nur der Blick nach vorne, sondern auch die Sicht seitlich neben das Fahrzeug.

Nach einem Unfall mit einem Wildtier muss nach Möglichkeit an einer sicheren Stelle gehalten werden. Weiters soll die Warnblinkanlage eingeschaltet, die Warnweste angezogen und die Unfallstelle mit dem Pannendreieck abgesichert werden. headtopics.com

Eventuell verletzte Personen sind zu versorgen und Polizei (oder, wenn bekannt, der Jagdaufseher) zu verständigen, auch wenn das (mitunter verletzte) Tier weiterläuft. Die so genannte"Blaulichtsteuer" fällt nicht an, betonte der ÖAMTC. Verletzte Tiere nicht berühren. Wer ein verletztes oder getötetes Wild mitnimmt, macht sich wegen Diebstahls strafbar.

