Another Code: Recollection - Remake der beliebten Nintendo DS-Spiele für die Switch

Das Nintendo DS-Spiel 'Another Code: Doppelte Erinnerung' aus dem Jahr 2005 kombinierte eine wunderschöne Grafik mit unterhaltsamen Rätseln und einem einzigartigen Erzählstil. Obwohl das Abenteuer gemischte Kritiken erhielt, konnte es eine treue Fangemeinde gewinnen. 2009 wurde diese mit dem Nachfolger 'Another Code R: Die Suche nach der verborgenen Erinnerung' für die Nintendo Wii belohnt.

Leider konnte auch das Sequel trotz einer frischen und interaktiven Neuinterpretation keine Begeisterung auslösen. Danach wurde es lange Zeit ruhig um die beiden Spiele, aber die Fans haben sie nie vergessen. Nun werden beide Spiele als Remake für die Nintendo Switch unter dem Titel 'Another Code: Recollection' veröffentlicht. Wir möchten nicht zu viel über die Story verraten, denn die beiden Mystery-Abenteuer leben natürlich von ihren Handlungen





