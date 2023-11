Ankick: 20.30 Uhr:Das Grazer Derby ist Österreichs absolutes Spitzenspiel

Wenn sich die Tabellenführer der beiden höchsten österreichischen Leistungsklassen duellieren, darf man sehr wohl von Österreichs absolutem Spitzenspiel sprechen. GAK gegen Sturm – das Grazer Derby 2.0 im Rahmen des ÖFB-Cups. Vor 379 Tagen standen sich die beiden Grazer Mannschaften gegenüber, damals ebenfalls im Achtelfinale. Sturm plagte sich zu einem 1:0. GAK-Trainer Gernot Messner hatte die Truppe taktisch hervorragend eingestellt.

Letztes Jahr hatten sie uns nicht so erwartet“, sagte Messner.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Sporgasse:Heute ist es so weit, Grazer Traditionsgeschäft sperrt zuBei manchen Stadtbummlern sorgt am Dienstag nicht nur Halloween für Grusel: Der „Friebe“ in der Sporgasse hat heute seinen letzten Tag. Weiterlesen ⮕

Grazer Weihnachtsbeleuchtung überraschend früh eingeschaltetIm Grazer Zentrum wurde die Weihnachtsbeleuchtung bereits Anfang November eingeschaltet, was viele überraschte. Die Stadt erstrahlt nun im vorweihnachtlichen Glanz. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wirtschaftsgebäude in BocksdorfKurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehren Bocksdorf, Stegersbach, Rohr und Güssing zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Bocksdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits Teile des Gebäudes in Vollbrand. Deshalb wurden unverzüglich die Feuerwehren Heugraben, Ollersdorf und Olbendorf zur Brandbekämpfung nachalarmiert. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Drehender Wind und starker Regen erschwerten dabei die Löscharbeiten, die daraufhin unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden mussten. Mit Hilfe eines Baggers wurde das Brandgut in weiterer Folge zerteilt, damit auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten. Um 13:30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehr Bocksdorf hielt noch eine Brandwache. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren sieben Feuerwehren (Bocksdorf, Heugraben, Olbendorf, Ollersdorf, Rohr, Stegersbach und Güssing) mit über 80 Mann/Frau, das Rote Kreuz und die Polizei. Bezirks-Feuerwehrkommando Güssing Weiterlesen ⮕

AT&S erzielte im ersten Halbjahr weniger Umsatz und GewinnDas Konzernergebnis ist um 78 Prozent gesunken, der Ausblick für das Gesamtjahrkonnte bestätigt werden. Weiterlesen ⮕

Entwicklung der Inflation in ÖsterreichLive ab 14.30 Uhr: Bundesminister Martin Kocher informiert zur Inflation in Österreich. Weiterlesen ⮕

Vergnügliches, vielfarbiges HerbstkonzertDas Konzert des Musikvereins St. Peter in der Au begeisterte mit einem fein gegliederten Programm, das das Publikum von der „Grande Fanfare“ bis zu „Bruce Springsteen in concert“ führte. Weiterlesen ⮕