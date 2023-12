Angriffe auf Schiffe im Roten Meer nehmen zu

Die Angriffe auf Schiffe in der Region nehmen zu, dahinter werden meistens die jemenitischen Huthi-Rebellen vermutet. Am Freitag wurde unter anderem ein Schiff der Reederei Hapag-Lloyd beschossen. Im Roten Meer nehmen Angriffe auf Frachter zu. Ziele waren am Freitag zwei unter liberianischer Flagge fahrende Schiffe in der Meeresstraße von Bab al-Mandab, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Die Angriffe seien aus den von Huthi-Rebellen kontrollierten Regionen im Jemen ausgegangen.

Auf einem Frachter der deutschen Reedereischlug ein Geschoss ein, das einen Brand auslöste. Zu dem Vorfall bekannte sich zunächst niemand. Die großen Schifffahrtsunternehmen Maersk und Hapag-Lloyd haben ihre Containerfahrten über die für den internationalen Handel bedeutende Route gestoppt. Die deutsche Reederei sprach am Freitag von einer befristeten Maßnahme bis Montag. Dann werde die Lage neu bewertet.Die „Al Jasrah“ sei unweit des Jemen unterwegs gewesen, sagte ein Hapag-Lloyd-Sprecher. Niemand von der Besatzung sei verletzt worde





