Angriff auf russischen Flugabwehrstützpunkt: Ukrainisches Militär setzt Wasserdrohnen und Raketen ein

Bei einem Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen will das ukrainische Militär einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr getroffen haben.

Russlands Verteidigungsminister Schoigu nennt Bedingung für Friedensgespräche. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Skandal bei Angriff auf Lyon-TeambusBei einem Angriff mit Steinen auf den Lyon-Teambus ist Trainer Grosso verletzt worden. Das Spiel wurde abgesagt und auch drei Fanbusse wurden angegriffen. Weiterlesen ⮕

Skandal in Marseille: Lyon-Trainer Grosso bei Bus-Angriff verletztAm Sonntag wurde der Mannschaftsbus von Lyon mit Steinen attackiert, Trainer Fabio Grosso wurde dabei am Kopf getroffen und verletzt. Das Spiel gegen Marseille wurde kurz darauf abgesagt. Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung, Israels Militär drei Kilometer im GazastreifenIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

Nationalfeiertag: Ganz Horn war auf den BeinenZahlreiche Wanderer nahmen am Nationalfeierag beim Winzerhaus am Festgelände zwei Wanderrouten in Angriff . Auch für die Verpflegung war bestens gesorgt. Weiterlesen ⮕

Diplomatischer Eklat zwischen Österreich und ItalienEin diplomatischer Eklat auf höchster Ebene erschüttert die Beziehungen zum Nachbarland Italien. Italien spricht von einem „ Angriff auf die Kultur unseres Landes“. Weiterlesen ⮕

Israelische Armee tötet Dutzende Terroristen im GazastreifenDie Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Das israelische Militär hat mehr als 600 Terrorziele angegriffen, darunter Waffendepots, Abschusspositionen und Stützpunkte der Hamas. Weiterlesen ⮕