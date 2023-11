Angriff auf Flüchtlingscamp womöglich Kriegsverbrechen, 31 Österreicher aus Gazastreifen evakuiert

Das UNO-Menschenrechtsbüro kritisiert die israelischen Angriffe auf Flüchtlingslager im Gazastreifen scharf.

Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen unterdessen nach Ägypten ausreisen. Auch 31 Österreicher sind darunter.

Angriff auf Flüchtlingscamp womöglich KriegsverbrechenDas UNO-Menschenrechtsbüro kritisiert die israelischen Angriffe auf Flüchtlingslager im Gazastreifen scharf. Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft durften unterdessen ausreisen. Auch... Weiterlesen ⮕

Viele Tote bei neuem Angriff auf Flüchtlingslager im GazastreifenBei einem neuerlichen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas „Dutzende“ Menschen getötet und verletzt worden. Unabhängige Quellen dazu gibt es derzeit dazu noch keine. Währenddessen sind laut Angaben der israelischen Armee sind 13 Soldaten im Norden des Gazastreifens getötet worden. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote bei Raketeneinschlägen in Vertriebenencamp im GazastreifenNach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen sind dutzende Menschen ums Leben gekommen. Hamas und Iran treffen sich in Katar, um über den Gazakrieg zu beraten. Die USA entsenden 300 Soldaten in den Nahen Osten. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Rakateneinschlägen in einem Vertriebenencamp im GazastreifenHamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Israel fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im GazastreifenIsrael fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in... Weiterlesen ⮕

Tunnelnetzwerk im Gazastreifen - Die Geheimwaffe der HamasEin 'unterirdischer Albtraum': Laut einer Studie der US-Militärakademie West Point gibt es im Gaza-Streifen ein Netzwerk von 1.300 Tunneln auf einer Gesamtlänge von 500 Kilometern. Diese Tunnel stellen eine große Herausforderung für die israelische Armee im Kampf gegen die Hamas dar. Weiterlesen ⮕