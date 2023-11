Angriff abgewehrt:20-Jähriger drohte Bekannten aus Eifersucht mit Messer

01.11.2023 23:19:00 kleinezeitung

Mitten in der Nacht trat ein junger Steirer in Gratkorn gegen die Tür seines Rivalen. Als dieser öffnete, blickte er plötzlich in ein Küchenmesser. Der eifersüchtige Bekannte wurde verhaftet.