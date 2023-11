Angeblicher Nazi-Sager sorgt für Aufregung vor Bürgermeisterwahl

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Christian Lothspieler (ÖVP) soll am Freitag zum neuen Bürgermeister von Steinakirchen gewählt werden. Im Vorfeld gibt es da allerdings einige Aufreger. m Freitag wählt der Steinakirchner Gemeinderat seinen neuen Bürgermeister. Im Vorfeld gibt es aber einige Aufreger.

Mit Wirkung vom 23. Oktober hat Steinakirchens Bürgermeister Wolfgang Pöhacker sein Amt nach fast zehnjähriger Tätigkeit zurückgelegt. Am kommenden Freitag, 3. November, wählt der Steinakirchner Gemeinderat in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung (Beginn 19 Uhr) das neue Gemeindeoberhaupt. headtopics.com

Lothspieler wolle Bürgermeister für alle Steinakirchner sein und wollte eigentlich im Vorfeld der Wahl die Gespräche mit LUST-Obmann Wolfgang Zuser sowie FPÖ-Gemeinderat Gerhard Bayerl suchen. Doch so weit ist es nicht gekommen.

Er findet es schade, dass der Start in die neue Ära in Steinakirchen damit ein scheinbar ziemlich holpriger sein wird. „Ich hatte eigentlich geglaubt, dass ich sowohl zur LUST-Fraktion als auch zum FPÖ-Kollegen ein gutes Gesprächsklima habe, aber scheinbar will man da jetzt schon wieder politisches Kleingeld machen. Meine Hand bleibt trotzdem ausgestreckt und ich werde die Zusammenarbeit nach den Wahlen suchen. headtopics.com

