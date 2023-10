Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-Jähriger

Ein derzeit noch unbekannter Täter verfolgte am Samstagnachmittag eine 94-jährige Frau bis in deren Wohnung inund gab an, dass er Handwerker sei. Er forderte sie auf in einem Zimmer zu bleiben und das Kaltwasser aufzudrehen, damit er die Wasserversorgung überprüfen könne. Eine Nachbarin bemerkte später, wie drei unbekannte Männer mit einem Tresor die Wohnung der 94-Jährigen verließen. Anschließend suchte die Nachbarin die 94-Jährige auf.

Sie stellten fest, dass es sich um den Tresor der 94-Jährigen aus ihrem Schlafzimmer handelte, in dem sich Bargeld und Schmuck befanden. Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, weiß/rote Bomberjacke, Vollbart

Männlich, ca. 50 – 55 Jahre alt, schwarzer Mantel, dick, ausländischer vermutlich osteuropäischer Herkunft. (Er Befand sich in der Wohnung des Opfers)Die Wiener Polizei empfiehlt folgende Präventionstipps: Lassen Sie in Ihr Haus oder Ihre Wohnung niemanden, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit solchen Personen die Gegensprechanlage oder verwenden sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel. headtopics.com

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

Bewohner aus brennender Wohnung gerettetIn einem Mehrparteienhaus in Erpersdorf ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr rettete einen Mann aus der brennenden Wohnung. Weiterlesen ⮕

Bayern: Ehepaar reagiert bei Spülmaschinenbrand in Wohnung in München vorbildlichMÜNCHEN (BAYERN): Eine Spülmaschine ist am Samstagabend, 28. Oktober 2023, in München-Laim (Agnes-Bernauer-Straße) in Brand geraten. Das Ehepaar reagierte vorbildlich und blieb unverletzt. Die beiden in der Wohnung lebenden Eheleute bemerkten, dass ihre Spülmaschine in Brand geraten war. Weiterlesen ⮕

Feuerwehreinsatz in Villach: Schlafender Mieter aus verrauchter Wohnung gerettetDie Feuerwehrleitstelle Villach löste Alarm für die Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau aus. Ein schlafender Mieter wurde aus einer verrauchten Wohnung gerettet, nachdem angebrannte Speisen im Backrohr den Rauch verursacht hatten. Weiterlesen ⮕

Nö: Person aus stark verrauchter Wohnung in Zwentendorf gerettetZWENTENDORF (NÖ): Im zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Erpersdorf (Gemeinde Zwentendorf) brach in den Nachtstunden auf den 29. Oktober 2023 ein Brand aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei machten sich unverzüglich auf zum Notfallort. Weiterlesen ⮕

Betrunkener schlug Ehefrau und drohte mit dem UmbringenEin betrunkener Wiener hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Wohnung in Simmering seine 40-jährige Ehefrau geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau konnte sich vor dem 42-Jährigen in ein Zimmer flüchten und zusperren. Von dort alarmierte sie die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Weiterlesen ⮕