Änderungen bei Sicherstellung von Handys nach VfGH-Erkenntnis

Da es nach dem VfGH-Erkenntnis bei Sicherstellung von Handys eine richterliche Genehmigung braucht, werden wir im Journaldienst aufstocken müssen. Der VfGH hat kurz vor Weihnachten entschieden, dass die derzeit gängige Sicherstellung von Mobiltelefonen und anderen Datenträgern ohne davor erfolgte richterliche Genehmigung der Verfassung widerspricht. Gleichzeitig hat er auch mehrere Vorgaben für eine Neuregelung gemacht.

Der Gesetzgeber muss den entsprechenden Passus der Strafprozessordnung korrigieren. Dazu habe man bereits mit allen Stakeholdern wie auch der Standesvertretung Gespräche geführt. 'Mir ist wichtig, dass wir eine Regelung haben, die einerseits die Vorgaben des Gerichtshofs aufnimmt und andererseits die Ermittlungsarbeit zum Beispiel in Fällen von Cyberkriminalität oder Kinderpornografie nicht behindert.' Laut VfGH nicht möglich sei eine Trennung zwischen einer wie bisher gehandhabten Sicherstellung des Handys und einer erst mit richterlicher Genehmigung durchgeführten Auswertung der Daten, so Zadic





KURIERat » / 🏆 4. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verfassungsgerichtshof erklärt Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne richterliche Genehmigung für verfassungswidrigDer Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat entschieden, dass die Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne vorherige richterliche Genehmigung gegen das Recht auf Privatleben und das Datenschutzgesetz verstößt. Die Politik plant eine rasche Umsetzung der Entscheidung.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Ministerinnen im Fokus: Edtstadler und Zadić in der türkis-grünen BundesregierungIm Finale der Amtszeit der türkis-grünen Bundesregierung werden zwei Ministerinnen im Fokus stehen: Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić (Grünen). Einige zentrale Reformvorhaben im Justizbereich harren nach wie vor einer Erledigung, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Sicherstellung von Handys erhöhte den Handlungsbedarf der Regierung zusätzlich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Handysicherstellung: Politik sieht sich durch VfGH bestätigtDer Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat entschieden: Die Sicherstellung von Mobiltelefonen ohne davor erfolgte richterliche Genehmigung ist verfassungswidrig. Die Politik begrüßte den am Dienstag veröffentlichten Entscheid. Auch aus der Justiz kamen positive Reaktionen. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigte eine „zeitnahe“ Umsetzung an.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Änderungen im Musikschulgesetz: Was auf die Musikschulen zukommtDie Änderung des Musikschulgesetzes war von scharfer Kritik begleitet. Die NÖN sah sich deshalb an, welche Änderungen auf die Standorte, ihre Lehrkräfte und die Schülerschaft zukommen. Das Ergebnis: 88 Musikschulen müssen sich in den nächsten Jahren verwaltungstechnisch zusammenschließen. Musikschul-Lehrkräfte haben künftig eine flachere Gehaltskurve. Und für ihre Schülerinnen und Schüler stehen die Chancen gut, dass das Unterrichtsangebot wächst. Begleitet von lauter Kritik beschlossen ÖVP und FPÖ am Donnerstag im Landtag eine Novelle des Musikschulgesetzes sowie des Gemeindebedienstetengesetzes, das ebenfalls Änderungen für die Musikschullehrkräfte bringt

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Kritik an geplanten Änderungen im MusikschulgesetzMitglieder des Musikschulausschusses der Gewerkschaft Younion kritisieren die geplanten Änderungen im Musikschulgesetz und fordern die Vertagung des Beschlusses.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Tursky gegen Änderungen bei Pendlerpauschale: 'Ganz klares Nein'Der Finanzstaatssekretär ist optimistisch, dass die ÖVP bei der NR-Wahl auf Platz eins landet.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »