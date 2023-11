Amtsleiter Michael Linnhart ging nach 37 Jahren in Pension.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

An seinem letzten Arbeitstag wünschte die Kollegenschaft dem Amtsleiter der Gemeinde Rohrbach, Michael Linnhart (Mitte), alles Gute zur Pensionierung. Dazu stellten sich Christian Rotteneder, Christine Hofmann, Emina Markovic, Bürgermeister Karl Bader, Vizebürgermeisterin Anna Klinger, Bauhofleiter Leopold Kaiblinger, Maria Brenn und Brigitte Köberl (v. l.) mit guten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt ein.

ine Ära ist zu Ende: Michael Linnhart ging nach 37 Dienstjahren in Pension. Er war Hauptbuchhalter und leitete drei Jahrzehnte lang das Gemeindeamt. Seine berufliche Laufbahn hat Michael Linnhart mit einer Lehre zum Großhandelskaufmann in St. Pölten begonnen. Im September 1986 wurde der damals 25-Jährige unter Bürgermeister Leopold Lehrbaum als Vertragsbediensteter auf der Gemeinde aufgenommen. Sieben Jahre später entschied der Gemeinderat unter Bürgermeister Karl Bader, ihn zum Amtsleiter zu ernennen. headtopics.com

Linnharts Metier waren das Rechnungswesen und die Buchhaltung. Doch mit Ziffern und Geldbeträgen jonglierte der heute 62-Jährige nicht nur in der Gemeindestube, sondern auch in der Volksschulgemeinde Rohrbach-Hainfeld und bei den Rohrbacher Ferienspielen. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach war er unter Kommandant Erich Schildböck viele Jahrzehnte pflichtbewusster Verwalter.

„Das Betriebsklima in der Gemeinde war immer gut", dankte Linnhart an seinem letzten Arbeitstag sichtlich gerührt der Kollegenschaft. Wenngleich ihm die Umstellung des Buchhaltungssystems doch ziemlich zugesetzt hat. „Die letzten sechs Jahre waren heftig", erinnert er sich nur ungern an die neue Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung zurück. headtopics.com

