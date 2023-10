Amstetten Falcons gewinnen klar gegen BBC RD Linz

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ach der bitteren Auftaktniederlage für die Amstetten Falcons folgte ein klarer 93:79-Erfolg über die BBC RD Linz.

Nun sind die Falcons wieder endgültig in der oberösterreichischen Landesliga angekommen. Nach der bitteren Auftaktniederlage gegen Mile Trockenbau Linz folgte nun ein 93:79-Sieg über BBC RDL Linz. Dabei sahen sich die Heimischen nach dem ersten Viertel mit einem 12:19-Rückstand konfrontiert. Doch im zweiten Viertel funktionierte das Spiel der Falcons wieder und man drehte die Partie. Zur Pause stand es 47:35. Diese Führung gaben die Amstetten Falcons nicht mehr aus der Hand.

Ein gutes Händchen zeigte Stefan Kerschbaummayr. Mit insgesamt 34 Punkten war er der beste Scorer, gefolgt von Abdul Akhdier, der insgesamt 17 Zähler zum Erfolg der Falken beitrug.

Weiterlesen:

noen_online »

Die große Amstetten-Umfrage der NÖN„Ich und meine Stadt“ lautet das Motto der großen Amstetten-Umfrage der NÖN. Alle Amstettnerinnen und Amstettner sind dazu eingeladen, mitzuteilen, was ihnen an ihrer Stadt – natürlich mit allen Ortsteilen – gefällt und wo sie noch Verbesserungspotenzial sehen. Weiterlesen ⮕

Eine unvergessliche Ballnacht in AmstettenUnter dem Titel „euphoria – a night to remember“ ging am Wochenende der Ball der HLW und ALW der Wirtschaftsschulen Amstetten über die Bühne. Weiterlesen ⮕

Neuer Obmann der FPÖ-Großortsgruppe AmstettenDer Landtagsabgeordnete Alexander Schnabel löst Christian Schrammel als Obmann der FPÖ-Großortsgruppe Amstetten ab. Es handelt sich um eine innerparteiliche Rochade ohne Auswirkungen auf kommende Wahlen. Weiterlesen ⮕

Klimarelevanz-Prüfung für alle Projekte in Amstetten gefordertDie SPÖ fordert eine verpflichtende Klimarelevanz-Prüfung für alle Projekte in Amstetten. Krems dient als Vorbild, da dort bereits eine solche Prüfung eingeführt wurde und ausgezeichnet wurde. Zukünftig sollen alle Beschlüsse im Amstettner Stadt- und Gemeinderat zweistufig auf ihre Klimarelevanz geprüft werden. Weiterlesen ⮕

Vermissung in Linz: Frau seit Tagen verschwundenDie Familie einer Frau aus Hörsching macht sich große Sorgen, da sie seit Tagen verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie freiwillig verschwunden ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Weiterlesen ⮕

Ein wahrer regionaler, kultureller ReigenBereits zum 68. Mal wird Amstetten von 11. bis 26. November zum Kunst- und Kultur-Hotspot der Region. Das qualitativ hochwertige Programm startet mit „Celebrations“, dem abwechslungsreichen Festkonzert anlässlich 70 Jahre Musikschule Amstetten. Weiterlesen ⮕