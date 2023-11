AMS stellt Stellenvermittlung auf Kompetenzmatching um

Wer viel von sich verrät, wird eher gefunden: Was für die Partnersuche bei Dating-Plattformen wie Tinder schon lange gilt, wird ab Jänner 2024 auch bei der Jobsuche Realität. Das AMS stellt seine völlig veraltete Stellenvermittlung mit zum Teil antiquierten Berufsbezeichnungen auf das so genannte „Kompetenzmatching“ um. Das neue System, das bereits seit Jahresanfang im Testbetrieb läuft, wird ab Jänner 2024 österreichweit in allen AMS-Beratungsstellen umgesetzt.

Groß angekündigt wurde das flächendeckende „Skill Matching“ nach dem Vorbild von Tinder schon 2016. Die Umsetzung dauerte wegen enormer technischer Probleme und Rechtsstreitereien viel länger als gedacht. Umgesetzt wurde es vom Bundesrechenzentrum. ist die Umstellung auf Kompetenzmatching"die mit Abstand größte Innovation des AMS in den vergangenen 25 Jahren". Das AMS begegne damit der zunehmenden Komplexität am Arbeitsmarkt, die ständige neue Berufsbilder hervorbringe und zunehmende Spezialisierung erfordert."Es lassen sich unsere Berufe nicht mehr in diese 'Kasterln' fügen, die wir von früher kennen", so Kop

:

PROFİLONLİNE: So reagiert das Festspiele-Direktorium auf die aktuellen ZerwürfnisseKommunikationspannen, gerichtliche Auseinandersetzungen und „Jedermann“-Zwist: Die Turbulenzen hinter den Kulissen der Festspiele reißen nicht ab. Eine Nachfrage in der Chefetage des Luxusfestivals. Von Stefan Grissemann.

Herkunft: profilonline | Weiterlesen »

KRONE_AT: Spital gestürmt: Israels Armee tötet Terroristen„Hamas Knotenpunkt“: In ihrem Kampf gegen die Hamas ist die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch in das größte Krankenhaus in Gaza-Stadt vorgerückt.

Herkunft: krone_at | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Verkehrsunfall in Pollham: Auto landet im TeichDie Freiwillige Feuerwehr Pollham wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam und in einem Teich landete. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte das Fahrzeug bereits verlassen. Die Bergung des Autos wurde aufgrund der schwierigen Zufahrt abgelehnt.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Mann (38) wird auf offener Straße mit Messer attackiertIn Wien-Mariahilf kam es am Montagabend zu einer Messerattacke. Das Opfer musste ins Spital eingeliefert werden. Nach dem Täter wird weiter gefahndet.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Blutiges Erntedankfest: Quentin Tarantino und Robert Rodriguez bringen 'Thanksgiving' in die KinosMit 'Thanksgiving' startet am Donnerstag das wohl blutigste Erntedankfest aller Zeiten in den österreichischen Kinos. Der Horrorstreifen entstand ursprünglich als Fake-Trailer von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez und wird nun als Umsetzung aus den Trailern des 'Grindhouse'-Doppels präsentiert.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

KURIERAT: Israelische Soldaten finden Waffen im Keller eines Krankenhauses in GazaIsraelische Soldaten haben zahlreiche Waffen im Keller eines Krankenhauses in Gaza gefunden. Es gibt Anzeichen für Geiselnahme. Das Krankenhaus ist auf die Behandlung krebskranker Kinder spezialisiert.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »