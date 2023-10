ams-OSRAM holt sich 400 Millionen Euro von malaysischen Investmentfirmen

Die Transaktion betrifft die Haupt- und Nebengebäude eines neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim, Malaysia, die verkauft und rückgemietet werden. WeitersIm Rahmen eines Finanzierungsplanes hat sich ams-OSRAM über eine Sale-and-Lease-Back-Transaktion bis zu 2 Milliarden Malaysische Ringgit (rund 400 Millionen Euro) von drei malaysischen Investmentgesellschaften geholt.

„Wir kommen mit unserem vor kurzem angekündigtem, umfassenden Finanzierungsplan zügig voran. Die Sale-and-Lease-Back-Transaktion unserer neuen 8-Zoll-LED-Fertigung ist ein zentrales Element, um die Fremdkapitalkosten im heutigen Hochzinsumfeld zu optimieren“, so ams-OSRAM-Finanzchef Rainer Irle. „Ich möchte vor allem unseren Partnern Permodalan Nasional Berhad (PNB), dem Employees“ Provident Fund (EPF) und Retirement Fund (Incorporated) (KWAP) für die Zusammenarbeit danken.

