AMS-Kursleiterin (39) in NÖ mit Kopfschuss getötet

(Bezirk Zwettl): Eine Reitstallbesitzerin (39), die auch beim AMS Kurse angeboten hat, soll mit einem Kopfschuss getötet worden sein. Ihre Leiche sei bereits am Sonntag gefunden worden, berichtet die"Kronen Zeitung" – laut dem Bericht gelte der Lebensgefährte der Frau als dringend tatverdächtig und werde mittels Großfahndung von der Polizei gesucht.

US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.

ams-OSRAM holt sich 400 Millionen Euro von malaysischen InvestmentfirmenDie Transaktion betrifft die Haupt- und Nebengebäude eines neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim, Malaysia, die verkauft und rückgemietet werden. Weiterswird eine stillgelegte Produktion... Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Ausbreitung des Krieges, Hilfskonvoi erreicht GazastreifenIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

Von einer Gletscher-Baustelle zur nächstenDie Zukunft des Ski-Weltcups in Sölden ist nur eines von vielen Problemen. In Tirols Gletscherskigebieten bröselt es überall. Weiterlesen ⮕