Ammoniakaustritt bei Entladevorgang - Mitarbeiter leicht verletzt

Während des Entladevorgangs strömte Ammoniak aus einem Lkw-Auflieger und führte bei zwei Mitarbeitern zu Atemwegsreizungen. Gemäß dem Notfallkonzept reagierten die Mitarbeiter richtig und aktivierten eine betriebsinterne Wassersprühanlage. Hierdurch wurde der Ammoniakaustritt auf die Entladestelle begrenzt. Das Wasser-Ammoniak-Gemisch konnte vollständig in einem Rückhaltebecken geleitet werden.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die verletzten Arbeiter bereits selbstständig aus dem Gefahrenbereich begeben und die Oberbekleidung abgelegt. Der Rettungsdienst versorgte die zwei leichtverletzten Personen und transportierte sie zur weiteren Beobachtung in ein Stuttgarter Krankenhaus.

Ammoniakaustritt konnte schnell gestoppt werden Der Ammoniakaustritt konnte schnell gestoppt werden. Hierzu kamen auch gasdichte Chemikalienschutzanzüge zum Einsatz. Das noch im Transportbehälter befindliche Ammoniak wurde durch Betriebsangehörige in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Feuerwehr Stuttgart in das betriebsinterne Speichersystem geleitet. Über eine Dekontaminationsstelle wurden alle eingesetzten Kräfte dekontaminiert. headtopics.com

Bei den Einsatzmaßnahmen war es sehr hilfreich, dass ein fachkundiger Techniker der EnBW ehrenamtlich bei einer Freiwilligen Feuerwehr in der Region aktiv ist. Hierdurch hatte der Techniker alle erforderlichen Einweisungen und Schulungen um unter Atemschutz in einem Chemikalienschutzanzug zu arbeiten. So konnten die Maßnahmen von Betreiber und Feuerwehr auch an der direkten Einsatzstelle Hand in Hand erfolgen.

Luftmessungen durch die Feuerwehr Speziell ausgebildete Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auf dem Betriebsgelände und in den umliegenden Straßen Luftmessungen vor. Im Fokus der Messmaßnahmen stand ein direkt an das Werksgelände angrenzendes Wohngebäude. Es kam zu keinen erhöhten Messwerten und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. headtopics.com

