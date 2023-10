Amazon erwartet florierendes Weihnachtsgeschäft

erwartet heuer ein florierendes Weihnachtsgeschäft. Der Online-Händler stellte am Donnerstag (Ortszeit) für das laufende vierte Quartal einen Umsatz zwischen 160 und 167 Milliarden Dollar in Aussicht. Im Vorjahreszeitraum lagen die Erlöse bei 149,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 166,62 Milliarden Dollar das obere Ende der Spanne erwartet. Die Erlöse wuchsen um 13 Prozent auf 143,1 Milliarden Dollar.

Und zwar dank des wachsenden Cloud-Geschäfts sowie Marketingveranstaltungen. Damit lag der Konzern über den Marktschätzungen von 141,4 Milliarden Dollar. Der Reingewinn kletterte auf 9,9 Milliarden Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum unter dem Strich 2,87 Milliarden Dollar gestanden hatten.brachten dem Unternehmen Umsätze in Höhe von 23,1 Milliarden Dollar ein - etwas mehr als die 23,09 Milliarden Dollar, die die Analysten geschätzt hatten.

Im vorangegangenen Quartal hatte der KI-Boom der Cloud-Sparte AWS Auftrieb gegeben. Weil gleichzeitig auch der Online-Handel brummte, legte Amazon eine überraschend starke Zwischenbilanz vor. KI-Programme wie ChatGPT benötigen spezialisierte Hochleistungsrechner. Daher steigt der Bedarf an Rechenzentren. headtopics.com

Gleichzeitig muss sich der Konzern in zahlreichen Kartellverfahren verteidigen. In den USA werfen ihm Kläger unter anderem Preistreiberei vor. Bei Verurteilungen drohen milliardenschwere Schadenersatzzahlungen oder sogar die Zerschlagung. In Großbritannien nehmen die Behörden die Cloud-Sparte genauer unter die Lupe. Unabhängig davon gelten für Amazon und andere große Technologiekonzerne seit einigen Wochen verschärfte europäische Wettbewerbsregeln.

