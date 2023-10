Am 29. Oktober ist Equal Pay Day in Niederösterreich

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:b dem 29. Oktober arbeiten Frauen in Niederösterreich rechnerisch gesehen bis zum Jahresende gratis.

Frauen in Niederösterreich arbeiten die letzten 64 Tage des Jahres rechnerisch gesehen gratis. Denn am 29. Oktober ist heuer der Equal Pay Day. Das bedeutet, dass Männer an diesem Tag bereits so viel verdient haben, wie eine Frau bis Jahresende verdient haben wird. Festmachen kann man den Unterschied am sogenannten „Gender Pay Gap“. Dieser beträgt in Niederösterreich aktuell 17,3 Prozent.

Werden in der Berechnung auch jene Frauen miteinbezogen, die Teilzeit arbeiten, läge der Einkommensunterschied laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) sogar bei 34,5 Prozent. „Rund die Hälfte der Niederösterreicherinnen arbeiten Teilzeit und spüren die Folgen dieses hohen Einkommensunterschiedes bis in die Pension“, erklärt Birgit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der AKNÖ. headtopics.com

Der Unterschied zwischen den Einkommen sei vor allem in frauendominierten Branchen, wie Pflege, Handel, Reinigung oder Hotel- und Gastgewerbe hoch. Einige Erklärungen für den Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern sind etwa der geringe Frauenanteil in Führungspositionen, häufigere Berufsunterbrechungen aufgrund von Kinderbetreuung oder die oftmals geringeren Aufstiegschancen für Frauen.

Außerdem brauche es, neben dem Ausbau von Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, weitere Anreize, die eine faire Verteilung der Erwerbsarbeitszeit und der Familienfürsorgezeit zwischen beiden Elternteilen fördern. Denn lange Karenzen und Teilzeitphasen aufgrund von Kinderbetreuungspflichten seien ein wesentlicher Grund, warum sich Einkommen von Frauen nicht so entwickeln wie jene der Männer. headtopics.com

