Altach spielt zum fünften Mal in Folge Unentschieden

Die Rheindörfler spielen damit das fünfte Mal in Folge Unentschieden , der befreiende erste Sieg lässt weiter auf sich warten. Unter Flutlicht und bei wunderbaren äußeren Bedingungen empfing der CASHPOINT SCR Altach in der dritten Runde der Qualifikationsgruppe die WSG Tirol zum Westderby . Trainer Joachim Standfest kehrte nach seiner Sperre zurück auf die Bank, der Altach er Übungsleiter musste aber heute (und in den kommenden Spielen) auf den verletzten Gustavo Santos verzichten.

Statt dem Brasilianer begann Atdhe Nuhiu im Angriffszentrum. Die Altacher begannen schwungvoll, setzten zu Beginn des Spiels die ersten offensiven Akzente. Etwas mehr als vier Minuten waren absolviert, da zappelte die Kugel auch im gegnerischen Kasten, Nuhiu hatte getroffen. Allerdings stand der Angreifer nach Zuspiel von Gebauer im Abseits, somit zählte der Treffer richtigerweise nicht

