Alpine-Pilot Ocon verursacht Unfall im Qualifying

Bei noch 33 Sekunden auf der Uhr war der französische Alpine-Pilot Ocon auf eine schnelle Runde gegangen, schlug in Kurve drei aber wuchtig ein. Zuvor kam es zu einem Kontakt mit Aston-Martin-Altmeister Fernando Alonso, der das Senna-S auf einer Out-Lap langsam durchfuhr. Ocon hatte zuvor im Ausgang der Kurve zwei mit Übersteuern zu kämpfen, hielt seinen Alpine nur mit Mühe auf der Strecke und kollidierte deshalb mit Alonso, der seinem ehemaligen Teamkollegen Platz gemacht hatte.

Rennleiter Niels Wittich reagierte sofort und zeigte die rote Flagge, das Shootout zur Ermittlung der Startaufstellung für den Sprint am Samstagabend (19.30 Uhr) wurde damit unterbrochen, der erste Abschnitt ist mit nur einer halben Minute auf der Uhr nicht mehr fortgesetzt worden

:

NOEN_ONLINE: Mit Pkw gegen Baum gekracht: Lenker bei Unfall verletztKurz vor Mitternacht eilten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag zu einem Verkehrsunfall bei Gedersdorf (Bezirk Krems).

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

FIREWORLDAT: Nö: 34-Jähriger bei Unfall mit Kastenwagen in Kirchberg am Wagram getötetKIRCHBERG AM WAGRAM (NÖ): Ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Tulln lenkte am 1. November 2023 gegen 13.25 Uhr einen Kastenwagen auf der L 14 im Gemeindegebiet von Kirchberg am Wagram aus Richtung Engelmannsbrunn kommend in Fahrtrichtung Kirchberg am Wagram.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

LAUMATAT: Autolenker bei Unfall in Wels-Neustadt mit PKW im Grünbach gelandetWELS. Ein PKW ist in der Nacht auf Freitag in Wels-Neustadt im Grünbach gelandet. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz.

Herkunft: laumatat | Weiterlesen »

FIREWORLDAT: Oö: Geisterfahrer möglicherweise Ursache für schweren Unfall auf A 1 im Bereich AllhamingALLHAMING (OÖ): In den frühen Morgenstunden des 4. November 2023 kam es auf der A1 Westautobahn zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Zwischen Allhaming und dem Knoten Linz, in Fahrtrichtung Wien, waren drei Fahrzeuge in den Unfall involviert, der zu einer umfassenden Sperre der Autobahn führte.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

KURIERAT: Unfall auf A1 mit drei Verletzten: Zeugen gesuchtDie Polizei sucht nun nach Zeugen, um zu klären, ob ein Geisterfahrer an den Unfällen beteiligt war.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

NOEN_ONLINE: Spektakulärer Unfall mit Menschenrettung im Rohrbacher DurlaßDrei Feuerwehren im Einsatz: ein Mopedauto kam im Durlaß von der Straße ab.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »