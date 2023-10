Almhütte in Maurach brennt - Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Flammen schlagen aus dem brennenden Gebäude.Maurach – Am Freitagabend gegen 16 Uhr geriet eine Almhütte in Maurach in Vollbrand. Derzeit kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Aufgrund einer Wegsanierung war vorerst keine direkte Zufahrt möglich. Bergrettung und der Polizeihubschrauber"Libelle" helfen vor Ort aus, hieß es von der Polizei.

Laut ersten Informationen sei der Brand in der Küche entstanden. Vom Kamin aus griff das Feuer auf das gesamte Dach über. Im Einsatz stehen die Feuerwehren aus Schwaz und Jenbach.Weitere Infos folgen ... (TT.com)Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

