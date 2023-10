Alm in Maurach steht in Flammen

27.10.2023 18:13:00 / Herkunft: TTNachrichten

Am Freitagabend geriet eine Alm in Maurach in Vollbrand. Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen. Bergrettung und Polizeihubschrauber helfen vor Ort aus. Brandursache vermutlich in der Küche.