Allerheiligen wird in Baden auch mit der Legion Mariens gefeiert

Elisabeth Deringer, Ossi Reiter und Anna Ullmann-Messauer (im Bild v. li.)verschenken jeden Mittwoch in der Badener Innenstadt Rosenkränze an Passanten.Ein besonderes Kennzeichen der katholischen Kirche ist die in Dublin, Irland, 1921 gegründete Legion Mariens. Auch in Baden gibt es sogenannte Legionäre, die sich in den Dienst der guten Sache stellen. Und das sogar auch bei Wind und Wetter. Wie erst kürzlich.

Mit an Bord: Die Vorstandsmitglieder Oswald Reiter, Anna Ullmann-Messauer und Elisabeth Deringer. Sie sind auch ehrenamtlich in missionarischer Funktion unterwegs. Fragen zur katholischen Kirche und diversen Veranstaltungen der Pfarren werden gerne beantwortet. Stadtpfarrer Clemens Abrahamowicz unterstützt alle Aktionen mit großem Engagement.Kaplan Mark Eylitz ist der priesterliche Begleiter der Gemeinschaft. headtopics.com

