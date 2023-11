Allerheiligen: Gedenken ist im Wandel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Verstorbenen nicht zu vergessen, ist den Menschen ungebrochen wichtig, doch immer mehr wählen eine Urnen- oder Naturbestattung, auch aus Kostengründen. Bei der Bestattung Schönbichler gibt es mit der"Wiese der Herzen" die Möglichkeit der Naturbestattung. Eine kostengünstige Variante dazu ist die am Foto abgebildete LebenskreisQuelle.

Auch für ihn ist der Trend eindeutig erkennbar: Die Bestattungskultur verändert sich. Einäscherungen und Urnenbeisetzungen werden mehr. Urnen werden manchmal auch privat daheim aufbewahrt, auf Dauer ist dies aber für manche belastend: „Es erschwert oft den Angehörigen das Abschiednehmen und es kommt immer öfter vor, dass wir Jahre später die Urne dann in unserer ,LebenskreisQuelle' beisetzen“, weiß er. headtopics.com

Alle Hände voll zu tun haben zurzeit Gerhard Gauppmann (2. v. l.) von der gleichnamigen Gärtnerei in Hainfeld an der Grenze zu Rohrbach. Für schmucke Grabdeko sorgen Petra Stari (l.), Karin Eder (2. v. r.) und Gabriela Scherer (r.) vor Allerheiligen.Um Allerheiligen ist in den Gärtnereien Hochbetrieb. Die Angehörigen schmücken mit Gestecken, Schalen und Mooskränzen die Gräber ihrer Liebsten.

