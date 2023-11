Allerheiligen:Bestatterbranche: Der Tod ist ein umkämpfter Markt

Der Trend zu Individualisierung macht auch vor dem Tod nicht halt. Oder genauer: vor dem Begräbnis. In Wien bietet ein Bestatter jetzt Rapid-Begräbnisse an. Für Fans, die ihre Liebe zum Fußballverein über den Tod hinaus zeigen wollen: Den Sarg ziert das Rapid-Wappen, die Erde stammt aus dem Stadion..

, dem Platzhirsch in Graz und Umgebung.Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Die Bedeutung von Allerheiligen und Allerseelen in der katholischen KircheDer Artikel beleuchtet die Bedeutung von Allerheiligen und Allerseelen aus dem Blickwinkel der katholischen Kirche. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen wird in Baden auch mit der Legion Mariens gefeiertIn der Badener Innenstadt werden wöchentlich Rosenkränze an Passanten verschenkt. Weiterlesen ⮕

Die Nacht der 1.000 Lichter in WieselburgDie Pfarre Wieselburg feierte am Abend vor Allerheiligen die Nacht der 1.000 Lichter. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Allerheiligen – und wirDer doppelte Charakter dieser beiden Tage kann auch jenseits von Kirche und Religion zum Nachdenken anregen. Weiterlesen ⮕

Bestatter zu Allerheiligen:„Pietät und Würde muss gegeben sein, egal um welchen Preis“Zu Allerheiligen rücken auch die steiermärkischen Bestattungsbetriebe alljährlich stärker in den Fokus. Die Branche hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, etwa auch in Kapfenberg. Weiterlesen ⮕