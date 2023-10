Alko-Lenker verursacht Unfall mit vier Pkw

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Am Sonntagabend ereignete sich im Ortsgebiet von Trumau auf der L154 ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Bei dem Unfall erlitten beide Fahrer Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vor Ort von einem Feuerwehrarzt erstversorgt. Der Samariterbund Ebreichsdorf und Trumau brachte sie anschließend ins Krankenhaus nach Baden.

Durch einen Alko-Test wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkoholeinfluss stand, weshalb ihm der Führerschein unverzüglich entzogen wurde. Die Feuerwehr Trumau war für die Bergung der Unfallfahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn verantwortlich. Die L154 musste während der Bergungsarbeiten für etwa 30 Minuten gesperrt werden. headtopics.com

