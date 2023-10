Alice Schwarzers Zeitschrift „Emma“ kritisiert Jan Böhmermann

Das „People Magazin“ verleiht jährlich den begehrten Titel „Sexiest Man Alive“. Alice Schwarzers Zeitschrift „Emma“ dafür den Titel „Sexist Man Alive“, der heuer an-Satiriker, der mit seiner quotenträchtigen Mischung aus Comedy und investigativer Recherche regelmäßig für Schlagzeilen sorgt, die mangelnde Substanz bei seinen Beiträgen und sein überbordendes männliches Ego.

Böhmermann sei „ein Demagoge, ein Biedermann und Brandstifter, der von den Gebühren der Öffentlich-Rechtlichen fett gefüttert wird“. Und dabei spekuliert die Zeitschrift auch über sein Gehalt: 651.000 Euro Jahresgehalt sollen es sein, steigend. Und zwar „für einen Denunzianten und Volksverhetzer“, den „Gipfel aufgeblasener Männlichkeit“, wie die „Emma“ schreibt.

Viel Kritik wird an einzelnen Beiträgen und Wortspenden von Böhmermann geübt. So schreibt „Emma“ etwa, dass sich Böhmermann über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durch „satanistische Kreise“ lustig machte – in Unkenntnis zentraler Fakten zum Thema. Kritisiert wird, dass der Entertainer es als „wissenschaftlichen Konsens“ bezeichnete, dass es „sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter gibt“.in „die Naziecke gerückt“, heißt es. headtopics.com

Auf DPA-Anfrage reagierte Böhmermann zunächst nicht auf die Vorwürfe in dem Artikel der „Emma“. Dass er gerade für seine „aufgeblasene Männlichkeit“ kritisiert wird, kann ihm wohl nicht ganz egal sein. Schließlich macht er sich gerade darüber gern bei anderen Medienmenschen lustig,

