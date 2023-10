Alexander und seine Band begeistern auf Tournee

Der 24-Jährige hat mit seiner Band einen fulminanten Tournee-Start hingelegt. Nach einem umjubelten Auftakt im VAZ St. Pölten waren die anschließenden Konzerte in Deutschland bislang allesamt ausverkauft. Jetzt kehrtnach Österreich zurück und gastiert am Freitag (27.

So ziemlich das Beste, was man aktuell wohl im Live-Segment erleben kann, denn Alexander ist – man kann es nicht anders formulieren – einfach eine geniale Rampensau durch und durch, der auch nach der Show noch für seine Fans da ist und Autogramme gibt.Wie meinte er in einem Interview für"MFG-Das Magazin", was er in seinem Beruf am meisten liebe?"Ganz klar LIVE zu spielen. Den Moment zu spüren und einfach im Hier und Jetzt leben.

Fans des Wiener Konzertes dürfen sich zudem auf eine besondere Vorband freuen. Die steirische Überfliegerinwird mit ihrer Band das Publikum mit ihren Hits wie"Cambodia","Attack without warning" oder Material ihres brandneuen Albums"Farewell" so richtig"aufwärmen", sprich ordentlich einheizen!Fr., 24.11.2023: SALZBURG – Szene Salzburg"Heute"Instagram/alexandereder.officialInstagram/alexandereder. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Mostviertler Persönlichkeiten vor den Vorhang geholtIm BildungsZentrum St. Benedikt wurde der Band „Mosaiksteine 3“ vorgestellt, der fünfzehn außergewöhnliche Mostviertler Persönlichkeiten beleuchtet. Weiterlesen ⮕

SOS Kinderdorf: Regierung bei Kinderrechten säumigDie Hilfsorganisation SOS Kinderdorf wirft der Regierung Säumigkeit bei der Durchsetzung der Kinderrechte vor. Weiterlesen ⮕

Außenminister Schallenberg im Interview: „Neutralität ist keine versteinerte Figur“Außenminister Alexander Schallenberg über Missverständnisse im Umgang mit und die Bedeutung der Neutralität für Österreich. Weiterlesen ⮕

Autorin Gina Hofmann las im Feuerwehrhaus vorGina Hofmann stellte den vierten und letzten Band der „Glasperlenreihe“ vor. Weiterlesen ⮕

Musikalische Reise in die BundeshauptstadtDie Band „Wiener Brut“ spielte auf Einladung der Bibliothek Frankenfels ein Konzert. Weiterlesen ⮕

„Lausch“ auf der Bühne: Druckvoller Sound im „Igel“Band stand vor 20 Jahren bei „Session Night“ erstmals auf der Bühne im Folkclub Igel. Weiterlesen ⮕