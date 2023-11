„Alcatraz des Waldviertels“ als skurriler Schutz vor Hochwasser

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ebatten über überdimensioniertes öffentliches Hochwasserschutz-Projekt für ein einziges Wohnhaus direkt am Braunaubach in Gmünd. Eine kleine Insel im Braunaubach beim Naturdenkmal Malerwinkel in Gmünd zieht derzeit ungewöhnlich große Aufmerksamkeit auf sich: Im Volksmund ist nach überdimensionierten Baumaßnahmen um ein einzelnes Wohnhaus bereits vom „Alcatraz des Waldviertels“ die Rede..“ Die NÖN hat bereits im Mai über das Projekt zum Schutz des alleinstehenden Hauses und öffentliche Kritik daran berichtet.

Damit gehe auch ein wichtiger Lebensraum für die Tierwelt verloren, hatte Tierärztin Katia Waitz schon damals geklagt, etwa von einem irritierten Reh berichtet, das zur Schremser Straße hoch und in ein Auto gelaufen war: „Wir alle zahlen die Verschandelung des Malerwinkels. Das ist kein Wohnraum, sondern Hochwasserschutzgebiet.“ headtopics.com

Inzwischen ist das Ausmaß dieser Verschandelung weithin wahrnehmbar, das Haus zwischen meterhohen Betonmauern eingekesselt, und durch einen neuen, massiven Brückenbau an die Schremser Straße angebunden. Auch auf der anderen Uferseite Richtung Straße sind umfassende Arbeiten in Gang.

Die Insel weise laut Flächenwidmungsplan „formal in summa alle Eigenschaften auf, die es offensichtlich braucht, um geschützt zu werden: Ein ‚erhaltungswürdiges Bauwerk‘, das zunächst als E-Werk (1917-1922) erbaut, angeblich in ein Forsthaus (1983) mutiert sein soll, gewidmet und aufgeteilt als Grund für Land- und Forstwirtschaft, als Parkanlage und als Wasserschutzfläche mit Baumbewuchs“, schreibt Pittertschatscher: „Wer die Baugenehmigung auf der Insel... headtopics.com

Hochwasser und Warnungen:Sturm „Ciarán“ bedroht auch England und FrankreichDas Sturmtief sorgte bereits für heftigen Regen in Nordirland und Irland. In Frankreich werden Sturmböen von bis zu 170 km/h erwartet. Weiterlesen ⮕

Bezirkspolizei Tulln: Vier Tipps zum Schutz vor DämmerungseinbrüchenDie Polizei appelliert: „Helfen Sie, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen.“ Weiterlesen ⮕

Antisemitismus: SPÖ fordert strikteres Vorgehen gegen GefährderVorstoß der Burgenländer für Schutz durch eine restriktivere Asylpolitik. Auch Ariel Muzicant rät der EU zu einem Umdenken bei der Migration. Weiterlesen ⮕

Unwetter in Norditalien: Fluss in Mailand trat über die UferÜberschwemmungen gibt es auch in der Toskana und Emilia Romagna. In Parma wird ein Mann vermisst. Das Dammsystem Mose schützt Venedig vor Hochwasser. Weiterlesen ⮕

USA wollen KI-Anbieter zu „bestimmten Tests“ verpflichtenDer US-amerikanische Präsident Joe Biden zeigt Härte, wenn es um den Schutz vor Künstlicher Intelligenz (KI) geht. Auf eine freiwillige Selbstkontrolle wolle man sich nicht mehr verlassen. Weiterlesen ⮕

Technologie: USA und G-7 setzen auf strengere Regeln für KIKünstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der größten technologischen Umwälzungen, die sich in vielen Bereichen auswirken kann. Um den aktuellen Wildwuchs etwas einzudämmen bzw. in sichere Bahnen zu lenken, erlassen mehr und mehr Staaten Regeln für den Umgang mit und zum Schutz vor möglichen Risiken durch die KI. Weiterlesen ⮕