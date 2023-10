Alcaraz: Eine große Zukunft trotz Verletzung

Alcaraz, aktuell die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste, saß bereits auf dem Tennis-Thron. Nicht nur deshalb sagen Experten dem 20-jährigen Spanier eine große Zukunft voraus. Der Sieger von bereits zwei Grands Slams könne eine ganze Ära prägen. Aktuell laboriert Alcaraz allerdings an einer Verletzung an der Fußsohle und hat auch neuerlich mit Rückenproblemen zu kämpfen.Ende November soll Alcaraz aber schon längst wieder fit sein.

Tennis-Held Dominic Thiem! Wir zeigen in einer großen Diashow das Leben des rot-weiß-roten Sportstars.Dominic Thiem wurde am 3. September 1993 in Wiener Neustadt geboren. Seine Eltern Wolfgang und Karin sind Tennislehrer. Früh schlägt er Bälle gegen die Hausmauer. Das Bild zeigt ihn 2006 beim Generali Bambini Cup.Er wuchs in Lichtenwörth auf, einer kleinen Gemeinde 50 Kilometer südlich von Wien. Bild: 2010 Austrian Open in Kitzbühel.

Nach dem letzten Turnier der Saison bestätigt Thiem die Trennung von Kiki Mladenovic. Als Hauptgrund nennt er die fehlende Zeit im Leben als Tennisprofi.Die Saison 2020 startet Thiem beim ATP Cup in Australien: Nach der Vorbereitung in Miami und an der Ostküste Australiens verliert er zwei von drei Partien: Gegen Hubert Hurkacz und Borna Coric, einen Zwei-Satz-Sieg feiert er gegen Diego Schwartzman. headtopics.com

Heute_at »

