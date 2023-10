Alarmstufe Rot vor Halloween – Polizei wappnet sich

Kurz vor Halloween drängen sich wieder die schrecklichen Bilder von vergangenem Jahr auf: Rund 200 Jugendliche randalierten im Linzer Zentrum. Sie warfen mit Böllern, Steinen und Flaschen. Die Krawallmacher hatten sich vorher

Zunächst attackierten sie Passanten und dann die Polizei. Rund 130 wurden angezeigt, fünf wanderten in U-Haft. Es handelte sich um den Verdacht der schweren gemeinschaftlichen Gewalt und der versuchten schweren Körperverletzung. Ein 22-jähriger Syrer etwa wurde zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt.

Sachbeschädigungen oder Böller seien kein Spaß und würden"mit aller Konsequenz" bestraft, so Karner. Der Politiker kündigte außerdem an, dass auch Drohnen, Kameras und Körperkameras zur umfassenden Beweissicherung eingesetzt werden sollen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Österreich Schlagzeilen

Eine Radfahrerin wurde von einem herannahenden Auto erfasst, als sie bei Rot über eine Kreuzung fuhr. Trotz Notbremsung konnte der Autofahrer eine Kollision nicht verhindern. Die Frau wurde etwa zehn Meter weit weggeschleudert und erlitt Kopfverletzungen und Prellungen. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Österreich gewinnt das Nations League Spiel gegen Portugal mit 2:1Vor 4.800 Zuschauern in Altach feiern die rot-weiß-roten Frauen einen knappen Erfolg.

Matthäus greift Kimmich nach Blitz-Rot anDie Bayern haben am Samstag ein kurioses Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt mit 8:0 gewonnen. Ohne den früh ausgeschlossenen Joshua Kimmich.

Österreichs Footballer sind EuropameisterEin 28:0 gegen Finnland besiegelte das erste rot-weiß-rote EM-Gold.

Polizei lädt Gmünder Bevölkerung zu Kaffeeplausch einDie Polizei in Gmünd hat die Bevölkerung zu einem entspannten Kaffeeplausch eingeladen, um einen unkomplizierten Austausch zu ermöglichen. Ziel ist es, das nahe Lebensumfeld sicherer und lebenswerter zu machen.

Fahrverbote am Arlbergpass: Polizei zieht positive BilanzDie Polizei zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktion am Arlbergpass, bei der insgesamt 4.410 Fahrzeuge überprüft wurden. 534 Fahrzeuglenker wurden wegen Missachtung des Fahrverbots angezeigt.