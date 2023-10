Aktivisten blockieren Verkehr in St. Pölten

Mehrere Aktivisten klebten sich etwa am Neugebäudeplatz vor dem Tor zum Landhaus fest. Am Europaplatz, an der Kreuzung Wiener Straße/Rennbannstraße und an der südlichen Einfahrt zum Regierungsviertel blockierten zum Teil auf der Straße klebende Demonstranten den Verkehr.nur ab. Die Demonstration sei an diesen Orten von der Behörde nicht verboten worden, weil es gelang, den Verkehr ohne Chaos umzuleiten, erklärte ein Polizeibeamter.

Einmal mehr wurde in St. Pölten abgewartet, bis sich die angeklebten fröstelnden Aktivisten selbst von der Straße lösten und die Schauplätze räumten.

