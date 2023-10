Aktivisten bei Europaplatz, Hypo-Kreuzung und Niederösterreichring

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eil die NÖ Landesregierung die Empfehlungen des Klimarats ignoriert, versucht die „Letzte Generation“ den Verkehr im Regierungsviertel in St. Pölten lahmzulegen. Einige Pendlerinnen und Pendler brauchen heute wieder gute Nerven. Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kleben am Europaplatz, sowie beim Kreisverkehr am Niederösterreichring und an der Hypo-Kreuzung.Die Letzte Generation protestiert erneut in St.

Letzte Woche unterbrachen Aktivisten der Letzten Generation die Landtagssitzung und markierten das Landtagsgebäude mit Warnfarbe. Seit 7.30 Uhr versuchen sie heute den Verkehr im Regierungsviertel in St.Pölten friedlich zum Erliegen zu bringen. Am Europaplatz, an der Kreuzung Wiener Straße/Rennbannstraße und an der südlichen Einfahrt zum Regierungsviertel richteten sie ihren Appell erneut an die Bundes- und an die niederösterreichische Landesregierung. headtopics.com

