Die Stadträte Michael Burger und Thomas Bäuml sowie Familiengemeinderätin Christina Hoffmann (alle RAM) mit Schuldirektorin Petra Domnanovic und Anti-Mobbing-Spezialist Heinrich Wicke vor der Mittelschule.

ie Stadtgemeinde Fischamend möchte aktiv gegen Mobbing vorgehen und hat ein umfassendes Projekt in der Mittelschule gestartet. So wird das Lehrpersonal in Sachen „Social Media“ geschult und der Unterrichtsplan ergänzt. Dafür hat man sich einen Experten ins Boot geholt. headtopics.com

In Fischamend setzen die Stadtgemeinde und die Mittelschule ein gemeinsames Projekt gegen Mobbing in Schulen um. Mittelschuldirektorin Petra Domnanovich, die das Thema breit in den Schulunterricht integrieren möchte, plant Projekttage im Januar und Februar. Stadtrat Thomas Bäuml (RAM) betont die Bedeutung dieses Vorhabens: „Mobbing ist ein Riesenproblem.

Dazu hat man einen Anti-Mobbing-Spezialisten aus dem benachbarten Enzersdorf ins Boot geholt. „Mit Heinrich Wicke haben wir einen Fachmann, der auch durch Podcasts bekannt geworden ist. Er ist wie die Direktorin und Lehrkräfte auch Ansprechpartner für Kids bei Mobbing-Problemen“, erklärt Familiengemeinderätin Christina Hoffmann (RAM), welche das Projekt mit Sozialstadtrat Michael Burger (RAM) initiiert hat. headtopics.com

Soziales Lernen soll künftig als Unterrichtsfach den Lehrplan der NMS ergänzen. Die Schulleitung unterstreicht: „Wir haben über 130 Kinder an der Schule. Das wird ein großes und wichtiges Projekt“. Bürgermeister Thomas Ram (RAM) und Bäuml wollen die Aktion künftig auch in den anderen Fischamender Schulen durchführen.

