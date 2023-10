Aktienmärkte reagieren nervös auf geopolitische Spannungen

und die Reaktion Israels sowie die schwindende Aussicht auf baldige Zinssenkungen in Europa und den USA haben für erhöhte Nervosität an den Aktienmärkten gesorgt. DieExterne Ereignisse wie Kriege hätten meist nur kurze Auswirkungen auf die Märkte, stellt Wolfgang Habermayer, Gründer und Geschäftsführer von Merito Financial Solutions, fest. Wenn der Konflikt sich aber ausbreite, könnte das massive Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben.

Eine solche Ölpreiserhöhung könnte wohl die Inflation antreiben, aber nicht die Kerninflation (ohne Lebensmittel- und Energiepreise), gibt Habermayer zu bedenken. Zumindest gäbe es keine unmittelbaren Auswirkungen. Und die Kerninflation sei es, die die Notenbanken bei ihren Zinsentscheidungen im Auge haben. Sprich: Einen zinstreibenden Effekt sollte der neue Krieg wohl nicht haben.

