Ägypten und Katar bestehen auf Beschleunigung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Ägypten und Katar würden allerdings auf einer Beschleunigung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen und der Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom bestehen, bevor die Verhandlungen beginnen könnten, hieß es am Sonntag von zwei Personen aus dem Sicherheitsapparat in Kairo. Katar hatte bereits vor Wochen einen damals auch umgesetzten einwöchigen Waffenstillstand ausgehandelt.

Außerdem wurde die Freilassung von Geiseln der Hamas beziehungsweise Gefangenen aus israelischen Gefängnissen vereinbart. Die Hamas bestehe darauf, die Liste der freizulassenden Geiseln einseitig festzulegen, und verlange, dass sich die israelischen Streitkräfte hinter vorher festgelegte Linien zurückziehen, sagten die Insider weiter. Israel sei zwar einverstanden, dass die Hamas die Liste festlege, verlange aber einen Zeitplan und die Einsicht in die Liste, bevor es den Zeitpunkt und die Dauer der Waffenruhe festlege. Zudem weigere sich Israel, sich zurückzuziehe





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hilfslieferungen: Israel öffnete Grenzübergang Kerem SchalomIsrael hat den Grenzübergang Kerem Shalom für Hilfslieferungen in den Gazastreifen geöffnet. So soll die tägliche Menge an humanitärer Hilfe für Gaza erhöht werden. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet gerät Israel verstärkt unter Druck.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Deutsche und britische Außenminister rufen zu verstärkten internationalen Anstrengungen für Waffenstillstand im Gazastreifen aufDie deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege David Cameron haben in einem gemeinsamen Gastkommentar zu verstärkten internationalen Anstrengungen für einen „nachhaltigen Waffenstillstand“ im Gazastreifen aufgerufen. Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe lehnten sie allerdings weiterhin ab.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Israelische Armee setzt Offensive gegen Hamas im Gazastreifen fortDie israelische Armee treibt ihre Offensive gegen die radikalislamische Hamas im Süden des Gazastreifens weiter voran. Es gab neuerliche Angriffe und Bombardements. Auch an der Grenze zum Libanon kam es zu gegenseitigem Beschuss.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Lage im Gazastreifen verschlechtert sich stündlichDie Lage im Gazastreifen wird nach den Worten eines ranghohen Vertreters der Weltgesundheitsorganisation WHO "von Stunde zu Stunde schlimmer". Die Telekommunikationsdienste im Gazastreifen sind teilweise wiederhergestellt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Weitere Evakuierung von Patienten aus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus im GazastreifenAus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen sollen nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds weitere Patienten evakuiert werden. Tausende Menschen im Libanon haben am Donnerstag an der Beerdigung eines Mitglieds der Eliteeinheit der Hisbollah teilgenommen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Delegation aus Katar vermittelt zwischen Israel und Hamas über Freilassung von GeiselnEine Delegation aus Katar ist derzeit in Gesprächen zwischen israelischen Verantwortlichen und den Hamas über die eigentlich für heute geplante Freilassung weiterer Geisel. Diese sollten so schnell wie möglich freikommen, hieß es laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »