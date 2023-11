– Ägypten: Umsiedlungspläne lasten auf Verhältnis

Ägypten will keine weiteren Geflüchteten aufnehmen, Berichte vom Mittwoch machen aber zumindest Verwundeten Hoffnung, während sich die humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtert.Aus dem israelischen Staatssekretariat für Geheimdienstfragen wurde ein Dokument bekannt, das die Umsiedlung aller 2,3 Millionen Menschen aus Gaza auf die Sinai-Halbinsel als eins von drei Szenarien vorschlägt.

Das Dokument schlägt vor, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens in Zeltstädte auf die nördliche Sinai-Halbinsel zu verlegen und anschließend dauerhafte Städte und einen nicht näher definierten humanitären Korridor zu errichten. Innerhalb Israels würde eine Sicherheitszone eingerichtet, um die Vertriebenen am Zutritt zu hindern. Was in diesem Fall aus Gaza werden würde, wird in dem Dokument nicht beleuchtet.

Doch in Ägypten herrscht schon lange die Befürchtung, dass Israel Menschen aus Gaza auf die Sinai-Halbinsel bringen will. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi ließ auch schon bald nach dem 7. Oktober keine Zweifel daran, dass man keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen werde.In der ägyptischen Führung gestaltet sich die Unterstützung für die „palästinensische Sache“ anders als in anderen arabischen Ländern. headtopics.com

Den Angaben nach will Ägypten die Verletzten aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah zur medizinischen Behandlung aufnehmen. „Medizinische Teams werden am Grenzübergang anwesend sein, um die (aus dem Gazastreifen, Anm.) kommenden Fälle zu untersuchen, sobald sie ankommen (…) und die Krankenhäuser festzulegen, in die sie geschickt werden“, sagte ein medizinischer Beamter gegenüber AFP.

„Wir sind gegen die Überstellung, gleich an welchen Ort oder in welcher Form auch immer, und wir halten es für eine rote Linie, deren Überschreitung wir nicht zulassen werden“, sagte Nabil Abu Rudeineh, Sprecher des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, laut „Times of Israel“. Was 1948 passiert sei, „darf sich nicht wiederholen“. Eine Massenvertreibung komme einer neuen Kriegserklärung gleich, so Rudeineh. headtopics.com

