Ägypten öffnet das Grenztor - auch für Österreicher

Wien. Die Verhandlungen waren zäh. Sie zogen sich über Wochen. So lange schon wird Ägypten gedrängt, seinen einzigen Übergang in den Gazastreifen zu öffnen. Denn Rafah war seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Terrorangriff derauf Israel, geschlossen. Zuletzt durften dort zwar Waren passieren, aber keine Menschen. Nicht in Richtung Ägypten.

Am Mittwoch öffnete sich das Grenztor für zwei ausgewählte Gruppen, für verletzte Palästinenser und für rund 500 Ausländer, die in Gaza festsaßen. TV-Aufnahmen zeigten zunächst Rettungswagen aus Gaza, die schon auf der anderen, der ägyptischen Seite rollten. 90 verletzte Palästinenser sollten zur medizinischen Behandlung in ägyptische Einrichtungen gebracht werden, vor allem in ein Feldlazarett in der Wüstenstadt Scheich Suweid.

