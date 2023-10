Aggressiver Mann greift Polizisten am Dornbirner Bahnhof an

Am Sonntagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Dornbirn zu einem Rettungseinsatz am Dornbirner Bahnhof hinzugerufen. Im Zuge dessen verhielt sich ein 31 Jahre alter und amtsbekannter Mann aggressiv gegenüber den einschreitenden Polizistinnen und Polizisten.

Polizisten bespuckt und getreten Er schrie die Beamten an und schritt drohend mit ausgebreiteten Armen auf einen der Einsatzkräfte zu. Trotz mehrfacher Aufforderung, sich zu beruhigen, verhielt sich der 31-Jährige weiterhin angriffslustig. Erst nach Androhung des Einsatzes von Pfefferspray konnte er festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme bespuckte der kroatische Staatsangehörige die Beamten.

In Arrestzelle randaliert In der Arrestzelle der Dienststelle randalierte der Festgenommene weiter und beschädigte Teile der Einrichtung. Während der gesamten Amtshandlung bedrohte er zudem die einschreitenden Beamten. headtopics.com

Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch unter anderem wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ob eine Untersuchungshaft verhängt wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft nach den heute stattfindenden Einvernahmen.

