Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner: Zweifel an Untersuchungsergebnis

Die Affäre rund um Red-Bull-Teamchef Christian Horner findet kein Ende. Ein guter Freund erzählte nun, wie es der Frau, die Horner belastet, nun geht. Anfang Februar kamen die schweren Vorwürfe der engen Mitarbeiterin gegen den 50-jährigen Briten ans Licht. Sie warf dem längstdiendsten Formel-1-Teamchef 'grenzüberschreitendes Verhalten' vor, wandte sich an die Red-Bull-Zentrale in Fuschl. Ihre Beschwerde wurde jedoch nach der Untersuchung eines vermeintlich unabhängigen Anwalts abgewiesen.

Mittlerweile sind nicht nur Zweifel an der Unabhängigkeit des Spezialisten aufgekommen, der auch für die thailändische Red-Bull-Mehrheitseigentümerfamilie Yoovidhya arbeiten soll, sondern auch an der Untersuchung selbst. Denn am Tag nach der Verkündung des Urteils – die Beschwerde wurde abgewiesen – machten pikante Chats die Runde, die die Entscheidung der Red-Bull-Zentrale als zumindest fragwürdig erscheinen lassen

Österreicher Helmut Marko möglicherweise vor Suspendierung bei Red BullDer Steirer könnte nach der Affäre um Teamchef Christian Horner angezählt sein.

Red-Bull-Mitarbeiterin reicht Beschwerde gegen Teamchef Horner einNach Informationen der BBC soll sich die Frau dabei an die Ethikkommission der FIA gewendet haben.

Medienberichte: Teamchef Horner bei Red Bull doch vor dem AusLaut Medienberichten gewann Marko den Red-Bull-Machtkampf. Horner soll noch vor dem GP in Australien verabschiedet werden. Die Sorge um die Marke ist groß.

Medienberichte: Teamchef Horner bei Red Bull doch vor dem AusLaut Medienberichten gewann Marko den Red-Bull-Machtkampf. Horner soll noch vor dem GP in Australien verabschiedet werden. Die Sorge um die Marke ist groß.

Red-Bull-Affäre: Frau will Horner-Urteil anfechtenWeiter Aufregung bei Red Bull! Die Mitarbeiterin, die Anschuldigungen gegen Christian Horner eingebracht hat, will gegen die Untersuchung klagen.

Red-Bull-Affäre! Das Protokoll des Horner-SkandalsDer Skandal rund um Christian Horner dominierte die Schlagzeilen zum F1-Auftakt. Wir haben die Chronologie im Red-Bull-Streit.

