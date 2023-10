AEP leistet Beratung rund um Lebensende und Trauer

Innsbruck – Seit November 2022 gibt es in der Familienberatungsstelle AEP (Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft) einen Schwerpunkt zur „Beratung und Begleitung in existenziellen Krisen, vor allem rund um das Lebensende“. Das Pilotprojekt des Bundes will mittels Aufstockung der Fördergelder Trauer- und Sterbebegleitung auch außerhalb der Krankenhäuser niederschwelliger anbieten.

Wichtig sei, das Thema zu enttabuisieren und die Menschen für Endlichkeit, Trauer, chronische Erkrankungen und Altersvereinsamung zu sensibilisieren, sagt Maria-Lydia Hörtnagl vom AEP. Der Großteil der Beratungen (154 in zehn Monaten) umfasste existenziell bedrohliche Lebensereignisse und Verluste. „Zum Thema Sterbeverfügung gibt es vorerst hauptsächlich telefonische Anfragen und Informationsgespräche“, sagt sie.

Man wolle die Synergieeffekte nutzen, die sich mit den anderen Tätigkeitsbereichen ergeben. Eine eigene Sparte an Fachliteratur zu den Themen Lebensende, Trauer, Sterbeverfügung sei in der Frauenbibliothek geplant. Auch Diskussionsveranstaltungen sollen vom AEP organisiert werden. „Es gibt immer noch zu wenig Räume, in denen man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann“, sagt Hörtnagl. headtopics.com

