Adventzauber und Adventmarkt: Behindertenhilfe Oberrohrbach fertigt über 30 Produkte

ehr als 30 verschiedene Produkte aus Holz, Keramik oder einfaches Badesalz werden von den Klienten der Behindertenhilfe Oberrohrbach im Weinviertel für Adventzauber und Adventmarkt gefertigt. Schon seit Wochen wird in den Werkstätten der Behindertenhilfe Oberrohrbach fleißig für Weihnachten gearbeitet. Über 30 verschiedene Produkte werden beim Adventmarkt in Stockerau und vor allem beim Adventzauber in Oberrohrbach angeboten.

„Gleich nach der Urlaubszeit wird Anfang September überlegt, was die Klienten alles machen könnten“, sagt Werkstättenleiterin Andrea Gschlent. Die Produkte müssen „maßgeschneidert auf das Können sein“, sagt sie. So ist gewährleistet, dass möglichst alle der derzeit 85 beteiligten Klienten mitbasteln können. Manchmal seien es nur kleine Arbeitsschritte, die aber für die Klienten eine große Leistung darstellen. headtopics.com

Beim Adventzauber geht es nicht allein darum, Produkte zu verkaufen. Nach den Corona-Einschränkungen „wollen wir wieder in den Köpfen der Menschen verankert sein, wir wollen wieder ein Teil der Gesellschaft werden“, sagt Sövegjarto.

