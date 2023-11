ADAC Luftrettung gewinnt Ausschreibung für Interimsbetrieb der Luftrettungsstation in Hamburg

Die gemeinnützige ADAC Luftrettung hat die Ausschreibung der Freie und Hansestadt Hamburg zum Interimsbetrieb der Luftrettungsstation am BG Klinikum Hamburg gewonnen. Die Crew von “Christoph Hansa” hat eine erste Bilanz ihrer Einsätze mit Rettungswinde gezogen. Ergebnis: Unter den rund 1400 Alarmierungen waren bis heute 91 Spezialeinsätze.





Volkspartei verteidigt Ausschreibung eines dritten EVN-VorstandsDie Volkspartei verteidigte in einer Pressekonferenz die Ausschreibung für einen dritten EVN-Vorstandsposten und erklärt, warum es die drei-köpfige Geschäftsführung braucht. Die vorgesehene Vorstandsvergütung von je 600.000 Euro bezeichnete ÖVP-Manager Matthias Zauner als „marktkonform“, eine Neiddebatte sei fehl am Platz.

Richard David Precht in Hamburg ausgeladenMit falschen Behauptungen über orthodoxe Juden hat der Philosoph für Wirbel gesorgt. Die Kulturfabrik Hamburg sagt eine Lesung mit Richard David Precht nun ab, um eine „konfrontative Situation“ zu...

Halloween-Krawalle in Hamburg: Polizei setzt Wasserwerfer einIm Hamburger Stadtteil Harburg war die Polizei am Dienstagabend mit bis zu 350 randalierenden Jugendlichen beschäftigt. Es gab mehrere Festnahmen.

Halloween-Krawalle in HamburgIn Hamburg ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen - die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers versammelten sich am Dienstag im Stadtteil Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen. Es seien Böller auf Einsatzkräfte geworfen worden.

D: 4 Tote bei Gerüsteinsturz in Fahrstuhlschacht in der Hafencity in Hamburg → Großeinsatz für die FeuerwehrHAMBURG (DEUTSCHLAND): Am Montagmorgen, 30. Oktober 2023, um 09:09 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg mehrere Notrufe ein. Ersten Meldungen zufolge kam es zu einem Gerüsteinsturz auf einer Baustelle in der Hafencity, bei dem mehrere Personen verschüttet wurden.

Bauarbeiter stürzen in Hamburg von GerüstMehrere Arbeiter stürzten bei Bauarbeiten in der Hamburger Hafencity in die Tiefe. Die Rettungsarbeiten waren schwierig, die Lage chaotisch. Die Feuerwehr sprach zunächst von fünf Toten, danach...

