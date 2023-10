Absprachen: Millionenstrafe für Fronius und zwei Handelspartner

Wegen Verstößen gegen das Kartellrecht hat die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) für den oberösterreichischen Industriekonzern Fronius und zwei seiner Handelspartner hohe Geldstrafen beantragt. Das teilte die Behörde am Sonntag per Aussendung mit.

Fronius hatte mit den technischen Handelsfirmen Zultner (Graz) und Haberkorn (Bregenz) wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen. Die drohende Strafe für Fronius: drei Millionen Euro.Da das oberösterreichische Unternehmen als Kronzeuge aussagte, handelt es sich dabei um eine verminderte Summe. Gegen Haberkorn beantragte die BWB eine Geldbuße von 870.000 Euro, gegen Zultner 505.000 Euro.

Schon im Sommer 2020 hatte ein anonymer Hinweis über die Whistleblowing-Plattform der BWB das Verfahren ins Rollen gebracht. Seit 2021 kooperierte Fronius"kontinuierlich und umfassend" als Kronzeuge, wie es seitens der BWB heißt. headtopics.com

Derartige Absprachen sind laut BWB verboten, weil sie den Wettbewerb um Preise für Waren und Aufträge zuungunsten anderer Unternehmen verzerren. Das kann etwa dadurch geschehen, dass marktdominierende Firmen verabreden, ihre Preise nicht gegenseitig zu unterbieten oder sich in Vertriebsgebieten nicht in die Quere zu kommen.

In dieser Stellungnahme definierte die BWB auch ein mögliches Strafausmaß:"Bei einem festgestellten Verstoß kann das Kartellgericht auf Antrag der BWB Geldbußen bis zu 10 Prozent des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes verhängen." Fronius erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von etwa 1 Mrd. Euro. headtopics.com

Die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Kartellrecht habe"höchste Priorität, um funktionierenden und fairen Wettbewerb sicherzustellen", so die interimistische Generaldirektorin der BWB, Natalie Harsdorf-Borsch, in der Aussendung. Dafür beobachte ihre Behörde"jeden Markt", greife"Hinweise, wie hier über das BNB-Whistleblowing-System, rasch auf" und verfolge diese"konsequent".

Hohe Geldstrafen für Fronius und seine Handelspartner wegen KartellverstößenDie Bundeswettbewerbsbehörde hat den Industrie-Konzern Fronius und zwei seiner Handelspartner wegen Verstößen gegen das Kartellrecht zu hohen Geldstrafen verurteilt. Fronius hatte wettbewerbsschädigende Vertragsabsprachen beim Handel mit Schweißtechnikprodukten getroffen. Die Strafe für Fronius beträgt drei Millionen Euro. Weiterlesen ⮕

Millionenschwere Kartellstrafen für Industrieunternehmen um FroniusDie Bundeswettbewerbsbehörde sanktionierte illegale Absprachen über Preise undVertriebsgebiete. Drei Millionen Euro Strafe für den Kronzeugen Fronius. Weiterlesen ⮕

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind fielen von Brücke in Schwaz in den InnDramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt. Weiterlesen ⮕

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind in Schwaz aus dem Inn gezogenDramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt. Weiterlesen ⮕

Netanjahu wirft Geheimdiensten vor, ihn nicht vor Überfall der Hamas gewarnt zu habenBenjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, sagt er. „Im Gegenteil“, alle Sicherheitsvertreter seien überzeugt gewesen, dass die Abschreckung gegen die Hamas... Weiterlesen ⮕

Falsche „Polizisten“ in Niederösterreich und Wien geschnapptFestnahmen im Juni in der Steiermark haben zu zwei weiteren Tätern geführt: Sie haben älteren Menschen am Telefon unter Druck gesetzt und so Geld und Wertsachen herausgelockt. Weiterlesen ⮕