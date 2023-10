Abschuss von Wildpferden in Australien geplant

Das Thema sorgt in Australien seit mehr als 20 Jahren für Kontroversen, für Empörung sorgte schon einmal der Abschuss von Hubschraubern aus.Nun sollen die Tiere erneut von Hubschraubern aus abgeschossen werden, hieß es am Freitag. Die Herden im Kosciuszko-Nationalpark sollen bis zum Jahr 2027 von aktuell rund 19.000 auf 3.000 Tiere reduziert werden, teilte die Umweltschutzministerin des Bundesstaates New South Wales (NSW), Penny Sharpe, mit.

Sharpe verteidigte die umstrittene Maßnahme damit, dass andere Methoden bzw. Versuche, die Bestände zu reduzieren, bisher nicht genügend Wirkung gezeigt hätten. Dafür sei der Plan für das „Wildpferdemanagement“ in dem Nationalpark aus dem Jahr 2021 um die Erlaubnis für einen Abschuss aus der Luft erweitert worden, berichtete am Freitag (Ortszeit) der TV-Sender NSW News.Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, wurde Sharpe zitiert.

In ganz Australien leben nach Schätzungen rund 400.000 der verwilderten Pferde, die in Australien nicht heimisch waren Der Kosciuszko-Nationalpark gehört zu den größten Naturschutzgebieten Australiens. Er umfasst eine Fläche von knapp 6.435 Quadratkilometern. Es liegt im Gebirgszug der Snowy Mountains, Namensgeber ist der Mount Kosciuszko. Dort waren im Jahr 2000 schon einmal Hubschrauber zur Jagd auf die eigentlich nicht einheimischen Tiere eingesetzt worden. Binnen drei Tagen wurden mehr als 600 Tiere getötet. headtopics.com

Parkranger versuchen ständig, die Zahl der Pferde mit Hilfe von Fallen, Umsiedlungen und der „klassischen“ Jagd zu begrenzen – allerdings mit geringem Erfolg, wie Sharpe betonte: Allein in den vergangenen beiden Jahren soll ihre Zahl um ein Drittel weiter angestiegen sein.Bei den Brumbies handelt es sich um ursprünglich domestizierte Pferde, die zur Zeit der Kolonialisierung Australiens im 18.

Nach Auffassung der Gegner des Abschusses sind die Wildpferde heute Teil der Geschichte Australiens und eines der Wahrzeichen des Landes. Befürworter des Abschusses sehen die Tiere eher als Plage an, weil sie sich viel zu rasch vermehren, das Ökosystem schädigten und den Lebensraum seltener einheimischer Tiere zerstörten. Nach Angaben der Umweltbewegung Invasive Species Council leben heute insgesamt bis zu 400.000 Brumbies in ganz Australien. headtopics.com

Weiterlesen:

ORF »

Australien plant den Abschuss von tausenden WildpferdenDie Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben den Abschuss von tausenden Wildpferden aus Hubschraubern angekündigt. Zum Schutz der heimischen Arten solle bis 2027 die Zahl der sogenannten Brumbys im Kosciuszko-Nationalpark von derzeit rund 19.000 auf 3000 reduziert werden. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕