Abschlussübung im neuen Kindergarten in der Oppitzgasse

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Im neuen Kindergarten in der Oppitzgasse fand die diesjährige Abschlussübung statt. Der Kindergarten, zum Teil in der ehemaligen Wasserkaserne, zum Teil in einem Zubau untergebracht, war erst.

„Unsere Gemeindeführung, an der Spitze Bürgermeister Helmut Schmid, konnte sich ein Bild über unseren Ausbildungsstatus machen“, berichtet die Feuerwehr und es sei auch durch die Beobachter bestätigt worden, dass „unsere Feuerwehrmitglieder eine hochqualitative Ausbildung genießen“. Weiters konnten sich auch die Reservisten von der Mannschaft und ihrem Können überzeugen.

Weiterlesen:

noen_online »

Wiesmather Künstler spendeten für Kindergarten und SchulenDie Künstlerausstellung „Kreatives Wiesmath“ hatte am 16. September viele Interessierte ins Wiesmather Vereinshaus gelockt. Weiterlesen ⮕

Termin für Hafnerbacher Kindergarten und Museum stehtZum Schutzengelkirtag 2024 sollen der neue Kindergarten und das Forum Hafnerbach feierlich eröffnet werden. Weiterlesen ⮕

Kindergartenstreik in Wien: Tausende Kinder müssen zu Hause bleibenIn den Kindergärten der Hauptstadt Wien wird gestreikt. Die Betriebsräte der privaten Trägervereine haben zu einer Betriebsversammlung und Demonstration aufgerufen. Auch städtische Kindergärten bleiben geschlossen. Weiterlesen ⮕

Frauennetzwerk klärte Gramater Kinder über Müllvermeidung aufMüllprävention, Mülltrennung und Recycling - das waren die drei zentralen Themen des Workshops im Kindergarten Weingartenfeld in Gramatneusiedl. Spielerisch wurde gemeinsam erarbeitet, wie Umweltschutz funktionieren kann. Weiterlesen ⮕

Trump-Hinterbänkler ist in USA die neue Nr. 3 im StaatDer Republikaner Mike Johnson wurde zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt. Weiterlesen ⮕

'Letzte Generation' besprühte Landhaus in NiederösterreichDie Landtagssitzung wurde unterbrochen, das Wasser unter dem Landhausschiff wurde ebenfalls eingefärbt. Weiterlesen ⮕