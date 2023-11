Elmar Wepper spielte in den Serien „Der Kommissar“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ mit. Eine seiner berührendsten Szenen hatte der deutsche Schauspieler aber in einem Kinofilm. Nun ist er mit 79 Jahren gestorben.

Da stand er, an einem See am Fuße des Fuji, weiß geschminkt und in den Kleidern seiner verstorbenen Frau, schaute zum Gipfel und begann zu tanzen: Es war von großer Anmut, auf entrückte Art romantisch, vor allem aber unglaublich berührend, wie Elmar Wepper in Doris Dörries Film „Kirschblüten – Hanami“ in der Rolle des krebskranken Witwers Rudi seiner Frau (gespielt von Hannelore Elsner) mit einem japanischen Totentanz eine letzte Ehre erwies.

In Erinnerung bleiben wird der am Dienstag verstorbene Elmar Wepper nicht nur deshalb: Tatsächlich war „Kirschblüten“ 2008 die erste Kinorolle des deutschen Publikumslieblings, mit der er sich auch im ernsten, dramatischen Fach als großer Schauspieler erwies. Davor waren es leichtere TV-Stoffe, mit denen er berühmt wurde. 1974 übernahm er von seinem Bruder, Fritz Wepper, die Rolle des Kriminalhauptmeisters Klein in „Der Kommissar“. headtopics.com

Am Dienstag ist Wepper im Alter von 79 Jahren an plötzlichem Herzversagen verstorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte seine Agentin gegenüber der Deutschen Presseagentur.Wepper wurde 1944 in Augsburg geboren und wuchs, gemeinsam mit seinem Bruder Fritz, im München der Nachkriegszeit auf. „Meine Mutter hat uns unglaublich viel Freiheit und Liebe gegeben. Ich hatte eine ganz fantastische Kindheit“, sagte Elmar Wepper einmal der „“.

Elmar Wepper (links) mit seinem Bruder Fritz. Gemeinsam spielten sie von 1994 bis 2000 in „Zwei Brüder“ ein ungleiches GeschwisterpaarDer Vater war im Zweiten Weltkrieg Soldat und galt als vermisst. „Als Kinder sind wir ins Aki-Kino am Bahnhof, um in den Wochenschauen nach ihm zu suchen“, erinnerte sich Wepper im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Die Hoffnung: Der Vater könnte einer der Kriegsgefangenen sein, über die dort berichtet wurde. „Gefunden haben wir ihn nie. headtopics.com

