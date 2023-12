Abgeordnete stimmen für Gesetzentwurf zur Abschiebung von Flüchtlingen nach Ruanda

Die Abgeordneten stimmen in zweiter Lesung mehrheitlich für Gesetzentwurf der Regierung. Künftig sollen Flüchtlinge ohne Prüfung ihres Asylantrags nach Ruanda geschickt werden. Einer historischen Niederlage im Parlament entgangen. Die Abgeordneten im Unterhaus stimmten am Dienstagabend in zweiter Lesung mehrheitlich für einen Gesetzentwurf, mit dem die konservative Regierung ihren vom obersten Gericht für rechtswidrig erklärten Asylpakt mit Ruanda retten will.

Zuvor hatte es große Zweifel daran gegeben, ob Sunak die erforderliche Mehrheit hinter sich bringen kann. Sowohl der rechte als auch der moderate Flügel seiner Partei hatten große Vorbehalte gegen das Gesetzesvorhaben. Die Regierung konnte jedoch in letzter Minute erzkonservative Abgeordnete durch die Aussicht auf Zugeständnisse davon überzeugen, zumindest nicht gegen den Entwurf zu stimmen. Für den Gesetzentwurf stimmten schließlich 313 Abgeordnete, dagegen 269





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Britische Regierung scheitert mit Plan zur Überstellung von Flüchtlingen nach RuandaDas höchste Gericht in London hat den Plan der britischen Regierung, Flüchtlinge nach Ruanda zu überstellen, gekippt. Ruanda gilt nicht als sicherer Drittstaat. Das Gericht betont, dass es in Ruanda noch keine fairen Asylverfahren gibt.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Flüchtlinge sollen von Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen werdenDer damalige britische Premierminister Boris Johnson kündigte vor eineinhalb Jahren an, dass illegale Migranten von Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen werden sollen. Dies sollte ohne Asylverfahren geschehen. Obwohl ein Vertrag mit Ruanda unterzeichnet wurde, hat bisher kein Flüchtling das Land verlassen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler will Compliance-Regeln für rote AbgeordneteSPÖ-Chef AndiBabler will Compliance-Regeln für rote Abgeordnete und kritisiert Alfred Gusenbauers Funktion im Benko-Reich. 1400 Experten sollen der SPÖ helfen, das Wahl-Match gegen Kickl zu gewinnen. Von evalinsinger und Max_Millerx profilplus

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »