Abgängiger Mann tot aufgefunden

ngehörige entdeckten Leiche des abgängigen Mannes, wie Landespolizeidirektion bestätigt. Alleine am Sonntag hatten 120 Personen nach dem 80-Jährigen gesucht. Tagelang hatten Einsatzkräfte im Raum Gloggnitz fieberhaft nach einem 80-jährigen Mann gesucht, der seit Sonntagvormittag als abgängig galt. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Feiertag bestätigte, ist der Mann in der Zwischenzeit von Angehörigen tot aufgefunden worden.

Man führe bezüglich der Todesursache noch Ermittlungen durch, so ein Sprecher auf Anfrage, bislang gebe es aber Hinweise auf einen Suizid. Alleine am Sonntag hatten etwa 120 Einsatzkräfte nach dem Mann gesucht, am Montag waren es 85. Im Einsatz standen etwa die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes ebenso wie zwei Drohnen und die zahlreich Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mit Wärmebildkameras. Der Stützpunkt der Einsatzleitung befand sich im Feuerwehrhaus Gloggnitz-Stadt. headtopics.com

