Abbruch! Wind verhindert Weltcup-Auftakt in Sölden

Der Ski-Weltcup der Herren begann am Sonntag mit einem Renn-Abbruch. 73 Läufer standen beim Riesentorlauf in Sölden am Start, nur 47 durften fahren. Danach wurde der Wind zu stark, an einen fairen und sicheren Bewerb war nicht mehr zu denken. Die Jury zog die Reißleine., der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag – 0,29 Sekunden vor Superstar Marco Odermatt (Sz). Dritter war Alexis Pinturault (FRA/+ 0,46).

"Es war ein sehr guter Durchgang, es hat sich sehr gut angefühlt. Das Material hat gestimmt, dann hab ich meine Fahrweise gut durchziehen können. Den zweiten Durchgang muss ich noch einmal so anlegen", sagte Schwarz zunächst im ORF-Interview.Marcel Hirscher beendete seine Karriere nach zwei Olympiasiegen und acht großen Kristallkugeln. Den wohl größten heimischen Skifahrer aller Zeiten hielt es nicht lange im Ruhestand.

Abbruch! Wind verhindert Schwarz-Sieg in SöldenDer Herren-Riesentorlauf in Sölden wurde nach 47 Läufern wegen starker Windböen abgebrochen. Bitter: Die Bestzeit von Marco Schwarz zählt nicht. Weiterlesen ⮕

Weltcup-Auftakt in Sölden: Halbzeitführung für die älteste LäuferinFederica Brignone (33) markierte im ersten Durchgang die klare Bestzeit. Franziska Gritsch liegt als beste Österreicherin an der siebenten Stelle Weiterlesen ⮕

Letzte Generation blockiert Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕

Weltcup in Sölden:Stau auf dem Weg zum Gletscher: Klima-Aktivisten ketteten sich anKlima-Aktivisten störten den Weg zum Ski-Weltcup in Sölden. Drei Personen ketteten sich an, Stau war die Folge. Weiterlesen ⮕

Diskussion um den Weltcup-Auftakt:Sölden kämpft um den Gletscher - und versteht die Abneigung nichtIn Sölden fühlt man sich von der heftigen Diskussion um den Weltcup-Auftakt überrollt – schließlich kämpfe man ja selbst darum, die Lebensdauer der Gletscher zu verlängern. Weiterlesen ⮕